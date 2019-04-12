video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة الاستثمار من واشنطن: مشروع البنك الدولى لرقمنة أفريقيا ينطلق من مصر

الجمعة، 12 أبريل 2019 05:00 ص
وزيرة الاستثمار من واشنطن: مشروع البنك الدولى لرقمنة أفريقيا ينطلق من مصر الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
واشنطن عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن مشروع البنك الدولى ومبادرة الـ"مون شوت" لإدخال التكنولوجيا ورقمنة أفريقيا سينطلق من مصر .

وأضافت سحر نصر لـ"اليوم السابع" من واشنطن، أن مصر بما تملكه من خبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات ستكون ركيزة يعتمد عليها البنك الدولى لإدخال الإنترنت لكل مواطنى القارة الأفريقية بحلول ٢٠٣٠.

وقالت إن البنك سيواصل دعمه المالى والفنى للرقمنة فى مصر ولاسيما أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة نحو الرقمنة فى مختلف المصالح  والمؤسسات، بجانب الدور الفعال لشركات القطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك الدولى: خسائر موزمبيق جراء إعصار "إيداى" تصل إلى 773 مليون دولار

الرقمنة

البنك الدولى

سحر نصر

تكنولوجيا المعلومات

افريقيا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة