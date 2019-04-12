وزيرة الاستثمار من واشنطن: مشروع البنك الدولى لرقمنة أفريقيا ينطلق من مصر

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن مشروع البنك الدولى ومبادرة الـ"مون شوت" لإدخال التكنولوجيا ورقمنة أفريقيا سينطلق من مصر .

وأضافت سحر نصر لـ"اليوم السابع" من واشنطن، أن مصر بما تملكه من خبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات ستكون ركيزة يعتمد عليها البنك الدولى لإدخال الإنترنت لكل مواطنى القارة الأفريقية بحلول ٢٠٣٠.

وقالت إن البنك سيواصل دعمه المالى والفنى للرقمنة فى مصر ولاسيما أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة نحو الرقمنة فى مختلف المصالح والمؤسسات، بجانب الدور الفعال لشركات القطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات.