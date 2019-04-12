وزيرة الاستثمار من واشنطن: تطوير كبير للبنية التحتية الرقمية فى مصر

واشنطن عبد الحليم سالم

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن استراتيجية ‫مصر فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمى تقوم على تطوير البنية التحتية، بجانب خلق المناخ المناسب للأعمال، والاستثمار فى رأس المالى البشرى، والتحول إلى المدن الصناعية.

استعرضت نصر ، ما تم انجازه على مستوى الحكومة للتحول الرقمى، خلال جلسة تحت عنوان "انطلاقة كبرى لاقتصاد أفريقيا الرقمى" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع بواشنطن ، وأكدت سحر نصر، أن الابتكار الرقمى يخلق فرصا غير مسبوقة لأفريقيا لتنمية اقتصادها ، وخلق فرص العمل، وتحويل حياة الناس.

وفى هذا السياق يطلق البنك الدولى مبادرة "مون شوت" لرقمنة افريقيا، وبهدف التواصل رقمياً بين كل فرد من رجال الأعمال والحكومات فى إفريقيا بحلول عام 2030 ، حيث شرع الاتحاد الأفريقى، بدعم من مجموعة البنك الدولى فى رحلة طموحة لمساعدة البلدان على تسريع التقدم، وتحقيق النجاح وسرعة اتصال للجميع ، ووضع الأسس لاقتصاد رقمى نابض بالحياة.

شارك فى الحلقة كل من كريستالينا جور جيفيا ،مدير البنك الدولى، وأمانى أبو زيد ، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقى، ويوسف موشارى ، أمين مجلس الوزراء بكينيا، ونعمان الغمرى، مساعد وزير المالية بتونس ، وأموال اشيرو ديفيد من نيجيريا، ووبولا اينجابير ، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى رواندا ومختار ديوب ، نائب رئيس البنية التحتية ، بالبنك الدولى ، وستيفانى فون فريدبرج ، المدير التنفيذى للعمليات، مؤسسة التمويل الدولية، وبولى جاثون رائدة أعمال.