نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر قبل موسم أرباح الشركات

طوكيو – رويترز

أغلق المؤشر نيكى للأسهم اليابانية مرتفعا لأعلى مستوى فى أربعة أشهر اليوم الجمعة، لكنه لم يسجل تغيرا يذكر خلال الأسبوع، إذ يُحجم العديد من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل موسم إعلانات أرباح الشركات الأمريكية واليابانية وعطلة مدتها عشرة أيام فى اليابان.

وارتفع المؤشر نيكى القياسى 159.18 نقطة أو 0.7 % ليغلق عند 21870.56 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر.

لكن أداء السوق بصفة عامة لم يكن إيجابيا مثلما قد يشير المؤشر نيكى، مع انخفاض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % ليغلق عند 1605.40 نقطة.

وتلقى المؤشر نيكى الدعم من أداء أسهم ذات ثقل على المؤشر، وارتفع سهم فاست للتجزئة 7.9 % ليضيف 162 نقطة أو 0.7 نقطة مئوية للمؤشر نيكي.

وخفضت الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو قليلا توقعاتها لأرباح العام بالكامل بعد طقس أدفأ من المعتاد أجبرها على خفض أسعار الملابس الشتوية، لكن الرقم سيظل عند مستوى قياسى مرتفع مع استمرار قوة نشاطها فى الصين.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 4.9 % ليدعم المؤشر نيكى بمقدار 59 نقطة أو 0.3 نقطة مئوية، بعد أن تقدمت أوبر تكنولوجيز بطلب طرح عام أولى، مما يمهد الطريق لإدراج أسهم شركة خدمات نقل الركاب الأمريكية الشهر القادم فى البورصة، وسوفت بنك أكبر مساهم فى أوبر تكنولوجيز.

وأغلق سهم ياسكاوا إلكتريك، التى عادة ما تدشن موسم نتائج الأعمال فى اليابان، مرتفعا 0.1 %، ليعوض الخسائر التى تكبدها فى بداية الجلسة بانخفاضه 4.1 %، بعد أن توقعت الشركة المنتجة للروبوتات الصناعية انخفاض أرباح التشغيل للسنة المالية الحالية حتى فبراير 6.6 %.