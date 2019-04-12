video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر قبل موسم أرباح الشركات

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:06 م
نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر قبل موسم أرباح الشركات مؤشر _ أرشيفية
طوكيو – رويترز
إضافة تعليق
أغلق المؤشر نيكى للأسهم اليابانية مرتفعا لأعلى مستوى فى أربعة أشهر اليوم الجمعة، لكنه لم يسجل تغيرا يذكر خلال الأسبوع، إذ يُحجم العديد من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل موسم إعلانات أرباح الشركات الأمريكية واليابانية وعطلة مدتها عشرة أيام فى اليابان.
 
وارتفع المؤشر نيكى القياسى 159.18 نقطة أو 0.7 % ليغلق عند 21870.56 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر.
 
لكن أداء السوق بصفة عامة لم يكن إيجابيا مثلما قد يشير المؤشر نيكى، مع انخفاض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % ليغلق عند 1605.40 نقطة.
 
وتلقى المؤشر نيكى الدعم من أداء أسهم ذات ثقل على المؤشر، وارتفع سهم فاست للتجزئة 7.9 % ليضيف 162 نقطة أو 0.7 نقطة مئوية للمؤشر نيكي.
 
وخفضت الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو قليلا توقعاتها لأرباح العام بالكامل بعد طقس أدفأ من المعتاد أجبرها على خفض أسعار الملابس الشتوية، لكن الرقم سيظل عند مستوى قياسى مرتفع مع استمرار قوة نشاطها فى الصين.
 
وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 4.9 % ليدعم المؤشر نيكى بمقدار 59 نقطة أو 0.3 نقطة مئوية، بعد أن تقدمت أوبر تكنولوجيز بطلب طرح عام أولى، مما يمهد الطريق لإدراج أسهم شركة خدمات نقل الركاب الأمريكية الشهر القادم فى البورصة، وسوفت بنك أكبر مساهم فى أوبر تكنولوجيز.
 
وأغلق سهم ياسكاوا إلكتريك، التى عادة ما تدشن موسم نتائج الأعمال فى اليابان، مرتفعا 0.1 %، ليعوض الخسائر التى تكبدها فى بداية الجلسة بانخفاضه 4.1 %، بعد أن توقعت الشركة المنتجة للروبوتات الصناعية انخفاض أرباح التشغيل للسنة المالية الحالية حتى فبراير 6.6 %.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيكى يغلق مرتفعا فى جلسة متقلبة رغم هبوط الأسهم المالية

مؤشر نيكى

اخبار الاقتصاد

ارباح الشركات

اليابان




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة