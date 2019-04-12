نقيب العلميين: سحب الثقة منى "باطل"

كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن قرارات الجمعية العمومية غير العادية، والتى قررت سحب الثقة من النقيب وأمين الصندوق والوكيل، والتى تم عقدها اليوم، باطلة، وتناقض الحكم القضائى الصادر أمس، والذى أكد بطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية.

وأوضح المليجى، فى تصريحات صحفية، أن القرارات أصدرها عدد من أعضاء مجلس النقابة، والذين تم احالتهم للتحقيق فى عددا من المخالفات المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أنه سيحرك دعوى قضائية ضد أعضاء المجلس الداعيين لعقد العمومية، لعدم تنفيذهم حكم قضائى، مؤكدًا أنه فى ظل استمرار الأزمة بينه والمجلس، لابد من اجراء انتخابات مبكرة.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.