مياه مطروح: عقوبات رادعة للمعتدين على خط المياه وحملة مكبرة لإزالة التعديات

مطروح – حسن مشالى

حذرت شركة مياه الشرب بمطروح من تطبيق عقوبات رادعة على المعتدين على خط المياه الرئيسى واستخدامها فى رى الزراعات، على طول الطريق الساحلي.

وأكد الدكتور مهندس خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك حملات أمنية مكبرة، ستبدأ خلال الأيام المقبلة لضبط وإزالة التعديات على خط الـ1000 مليمتر الناقل من محطة جنوب العلمين إلى مدينة مرسى مطروح، مرورًا بالعلمين والضبعة والقرى التابعة لهما، وكذلك التعديات على خطوط شبكات المياه على طول الساحل الشمالي.

وأضاف رئيس شركة مياه، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية والأمنية الصارمة، تجاه المعتدين على خطوط المياه، وتغليظ العقوبات وتنفيذ إجراءات الضبط والإحضار من جانب الجهات الأمنية، للتصدى لحالات التعدى على مياه الشرب، استعدادًا لموسم الصيف السياحى واستيعاب المشروعات الجديدة على أرض المحافظة، ولضمان توفير الكميات اللازمة للاستهلاك الفعلى للمصطافين والمواطنين، خلال فترة الصيف.