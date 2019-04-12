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موسكو تتهم واشنطن مجددا بمحاولة انقلاب ضد فنزويلا

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:52 م
موسكو تتهم واشنطن مجددا بمحاولة انقلاب ضد فنزويلا ترامب
كتبت فاطمة شوقى
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اتهمت روسيا الولايات المتحدة المتحدة بالسعى إلى "انقلاب" ضد فنزويلا فى الأمم المتحدة، حيث تريد واشنطن سحب أوراق اعتماد ممثلى حكومة نيكولاس مادورو ليحل محله مبعوثو المعارضة خوان جوايدو.

ووفقا لصحيفة "النيوبو إيرالد" الأرجنتينية فإنه فى مؤتمر صحفى ، هاجم نائب السفير الروسى ، دميترى بوليانسكى ، الإعلان الذى أدلى به  نائب الرئيس الأمريكى، مايك بينس، بأنه حان الوقت للأمم المتحدة للاعتراف بجوايدو كرئيس شرعى فى فنزويلا.

وقال بولانسكى فى اشارة الى المبادرة الامريكية "من الصعب للغاية أن نجد فى التاريخ مثالا آخر لانقلاب وقح مثلما يحدث الان"، مضيفا "تحاول واشنطن "خلق انطباع بأن فنزويلا دولة فاشلة"، عندما تكون المشكلة الرئيسية للبلاد هي العقوبات والضغط الأمريكى".

ودافع الدبلوماسى عن أن السفير الفنزويلى الحالى لدى الأمم المتحدة ، صمويل مونكادا ، هو الممثل القانونى لبلده فى المنظمة وليس هناك "سبب" لهجوم الولايات المتحدة بهذه الطريقة.

ووفقا لبولانسكى، فإن حكومة دونالد ترامب "تبذل كل ما فى وسعها لإقناع العالم بأن السلطات الفنزويلية الحالية ليست قانونية"، ولكن هناك العديد من الدول التى لا تقبل استراتيجية واشنطن.

 


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