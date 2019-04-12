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مكافحة المخدرات تضبط 57 كيلو حشيش و2000 قرص مخدر

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:49 ص
مكافحة المخدرات تضبط 57 كيلو حشيش و2000 قرص مخدر مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت مكافحة المخدرات، حملاتها الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن ( مطروح ، الإسكندرية ، القاهرة ، الدقهلية ، الغربية ، الشرقية ) وقطاع الأمن العام عن ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 57,500 كيلو جرام ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 820 جرام ، 2120 قرص مخدر ، 2 قطعة سلاح نارى ، 4 قطعة سلاح أبيض ).

 


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