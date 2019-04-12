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"مصر للطيران" تشارك فى المعرض السياحى بكيب تاون

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:40 م
"مصر للطيران" تشارك فى المعرض السياحى بكيب تاون مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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شاركت مصر للطيران فى فعاليات المعرض السياحى World Travel Market المقام بمدينة كيب تاون بحنوب إفريقيا خلال الفترة من 10-13 إبريل بحضور اكثر من 6000 عارض وزائر، ضمن الجناح المصرى المشارك فى المعرض، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض السياحية فى العالم والمتخصصة فى السياحة الأفريقية.
 
تأتى هذه المشاركة فى إطار خطة الشركة التسويقية والترويجية التى تهدف إلى اطلاع عملائها فى السوق الإفريقى من زائرى المعرض على أحدث العروض والبرامج والخدمات المتنوعة التى تقدمها مصر للطيران.
 
وقامت هيئة تنشيط السياحة وبعض شركات السياحة المصرية المشاركة، بعمل سحب على بعض الجوائز، وتسلم أشرف عبد الحكيم المدير الإقليمي لمصر للطيران بجنوب أفريقيا، تذكرة مجانية لإحدى الفائزين بالسحب.
 
 

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المعرض السياحى بكيب تاون

تنشيط السياحة




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