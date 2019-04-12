مصرع 6 أشخاص فى حادث خروج قطار عن مساره وسط الصين

بكين /أ ش أ/

أعلنت سلطات مقاطعة "خنان" وسط الصين، اليوم الجمعة، العثور على جثث 6 أشخاص كانوا مفقودين، بعد أن خرج قطار شحن يحمل خام الألومنيوم عن القضبان فى المقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة –فى بيان اليوم- أن القطار المؤلف من 25 عربة والمملوك لفرع من فروع الخدمات اللوجستية التابع لشركة ألومنيوم الصين، اصطدم بمنزل فى قرية بمدينة قونغيي، بعد أن انحرف عن مساره وانقلبت بعض عرباته فى وقت متأخر من مساء أمس الأول /الاربعاء/، مخلفا 4 من أفراد طاقمه واثنين من المزارعين فى عداد المفقودين، قبل العثور على جثثهم جميعا صباح اليوم.

كان القطار يحمل 2350 طنا، ويسير على سكة حديد طولها 22 كيلومترا بنيت فى الخمسينيات لنقل خام الألمنيوم، فيما تم الكشف عن منحدر هبوطى فى قطاع السكك الحديدية حيث وقع الحادث، وأشارت السلطات إلى أنها فتحت تحقيقا للوصول إلى كافة أسباب وملابسات الحادث.