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مصرع طالب وإصابة شخصين بحريق نشب بــ 5 منازل بالدويرات سوهاج

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:19 م
مصرع طالب وإصابة شخصين بحريق نشب بــ 5 منازل بالدويرات سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقى طالب مصرعه وأصيب شخصين أخرين بحروق متفرقة بالجسم إثر نشوب حريق بناحية قرية الدويرات دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بــ 5 منازل بسبب تطاير شرر من مقله لب بأحد المنازل.

تلقى اللواء هشام الشافعى ، مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء أشرف نصحى ، نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل ووجود متوفى ومصابين ، وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بــ 5 منازل بقرية الدويرات دائرة المركزنتج عن الحريق مصرع  "عبد الرحمن . أ .م ، 17سنة "   طالب، إثر إصابته بحروق بنسبة 70 %، وأصيب كل من  "صابر . ح -  55 سنة ، و " العربي ع  ع  30 سنة " ، وتبين أن المنازل التى نشب بها الحريق ملك عبد اللاه حسين محمد، وخلف علي خلف، السمان محمد السمان، جمال حسين محمد، حسام محمد إسماعيل ، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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