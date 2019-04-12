مصرع طالب وإصابة شخصين بحريق نشب بــ 5 منازل بالدويرات سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب مصرعه وأصيب شخصين أخرين بحروق متفرقة بالجسم إثر نشوب حريق بناحية قرية الدويرات دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بــ 5 منازل بسبب تطاير شرر من مقله لب بأحد المنازل.

تلقى اللواء هشام الشافعى ، مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء أشرف نصحى ، نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل ووجود متوفى ومصابين ، وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بــ 5 منازل بقرية الدويرات دائرة المركزنتج عن الحريق مصرع "عبد الرحمن . أ .م ، 17سنة " طالب، إثر إصابته بحروق بنسبة 70 %، وأصيب كل من "صابر . ح - 55 سنة ، و " العربي ع ع 30 سنة " ، وتبين أن المنازل التى نشب بها الحريق ملك عبد اللاه حسين محمد، وخلف علي خلف، السمان محمد السمان، جمال حسين محمد، حسام محمد إسماعيل ، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.