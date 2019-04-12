مصرع طالبة ثانوى أثر تناولها طعام فاسد بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي مصرعها إثر قيامها برش المنزل بماده التوكسيفين السامة وتناولها الطعام مباشرة دون التخلص من آثاره العالقه بيديها، وذلك بإحدى قرى مركز المنيا.

كان اللواء مجدى عامر مدير الأمن قد تلقى إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بمصرع طالبة مقيمة بمركز المنيا.

انتقل العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا والمقدم محمود عرابي نائب المأمور والرائدان خالد موسي وأحمد يسري من وحدة المباحث، لفحص البلاغ وتبين مصرع "ب.ج" 16 عاما طالبة بالصف الأول الثانوي، متأثرة بإصابتها بحالة تسمم غذائي تعرضت له نتيجة تناولها الطعام ويديها تحتوي علي آثار ماده التوكسفين السامة والتي قامت برشها داخل المنزل لتنظيفه.

أفادت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وبسؤال أسرة الطالبة المتوفاة أكدت ماجاء بتحريات المباحث، وتحرر محضر بالواقعة، وجري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.