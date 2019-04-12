video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طالبة ثانوى أثر تناولها طعام فاسد بالمنيا

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:00 م
مصرع طالبة ثانوى أثر تناولها طعام فاسد بالمنيا جثه - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق
لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي مصرعها إثر قيامها برش المنزل بماده التوكسيفين السامة وتناولها الطعام مباشرة دون التخلص من آثاره العالقه بيديها، وذلك بإحدى قرى مركز المنيا. 
 
كان اللواء مجدى عامر مدير الأمن قد تلقى إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بمصرع طالبة مقيمة بمركز المنيا.
 
 
انتقل العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا والمقدم محمود عرابي نائب المأمور والرائدان خالد موسي وأحمد يسري من وحدة المباحث، لفحص البلاغ وتبين مصرع "ب.ج" 16 عاما طالبة بالصف الأول الثانوي، متأثرة بإصابتها بحالة تسمم غذائي تعرضت له نتيجة تناولها الطعام ويديها تحتوي علي آثار ماده التوكسفين السامة والتي قامت برشها داخل المنزل لتنظيفه.
 
 
أفادت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وبسؤال أسرة الطالبة المتوفاة أكدت ماجاء بتحريات المباحث، وتحرر محضر بالواقعة، وجري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بمدخل مدينة المنيا الجديدة

المنيا

محافظة المنيا

جثه

مصرع طالبة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر

قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز

محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة