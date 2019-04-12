video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات حول التعديلات الدستورية بالمنوفية..صور

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:34 ص
"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات حول التعديلات الدستورية بالمنوفية..صور مؤتمر مستقبل وطن بالمنوفية للحث على المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية
كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق

يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة المنوفية، عقد المؤتمرات الحاشدة، والندوات المؤيدة للتعديلات الدستورية، والدعوة للحشد فى الاستفتاء بالمراكز والمدن تحت إشراف سامر التلاوى، أمين عام الحزب بالمحافظة.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، في مركز الباجور، نظم الحزب لقاءا جماهيريا وذلك بقريه بهناى بحضور النائب معتز الشاذلى، والدكتور محمود البرعى أمين الحزب بالباجور وأمناء الحزب بالباجور، والعديد من عمد ومشايخ مركز الباجور والقيادات الشعبيه والتنفيذية، وأعداد كثيرة من المواطنين.

وافتتح اللقاء بكلمه للدكتور محمود البرعى أمين الحزب بالباجور، تحدث خلالها عن التعديلات الدستوريه المزمع إجراؤها وأهميتها للاقتصاد والأمن القومى للبلاد فى المرحلة الراهنة، ودور المواطنين فى بناء الدولة وأهمية الخروج بكثافة للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.

تأتى ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة، وحث المواطنين بالمشاركة الإيجابية، وفى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.

مستقبل وطن 2 (1)
 

 

مستقبل وطن 2 (2)
 

 

مستقبل وطن 2 (3)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سويسرا أول محطات "مستقبل وطن" الأوروبية لدعوة المصريين للاستفتاء

وفد "مستقبل وطن" يلتقى أعضاء الجالية المصرية بألمانيا للتعريف بالتعديلات الدستورية

نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" بالمحافظات للتوعية بالمشاركة فى الاستفتاء على تعديل الدستور

مستقبل وطن ببورسعيد: التعديلات الدستورية سيكون لها أثرا كبيرا فى زيادة التنمية

اخبار عاجلة

التعديلات الدستورية

الاستفتاء على الدستور

حزب مستقبل وطن




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

جيرو يدعم محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسي

جيرو يدعم محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة