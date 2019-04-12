مسابقات طلاب جامعة المنصورة بوابة سوق العمل بالتعاون مع رجال الأعمال

الدقهلية - شريف الديب

تقوم جامعة المنصورة بدور مجتمعى لتوصيل الطلاب لسوق العمل مبكرًا، وذلك عن طريق إقامة المسابقات ويعرض الطلاب مشاريعهم على عدة جهات مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمصانع والشركات ليقوم الطلاب مبكرًا بدراسة الجدوى لمشروعه تمهيدًا لاقتحامه لسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد عطوة عميد كلية تجارة المنصورة، أن كلية التجارة تقوم بدورها الذى يهدف إلى توعية الطالب بسوق العمل من خلال تعليم الطلاب بدراسات جدوى، بالإضافة لمشاركتهم بمنتدى للتجارب الناجحة، فننشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة ملتقى توظيفى بالكلية والذى سيقام الشهر المقبل بمشاركة رجال الأعمال وجهاز المشروعات.

ويقوم الطلاب بدراسات لإنشاء صناعات صغيرة لتغذية الصناعات الكبيرة، ونقوم بدعوة جهاز المشروعات ورجال الأعمال لمتابعة هؤلاء الطلاب وتبنيهم، لنفتح أمامهم مجال تسويق، ما ينمى فكر الطلاب ووعيهم نحو التنمية المستدامة، وبذلك يتأهل الطلاب من ذوى الكفاءة العالية لسوق العمل، ودور الجامعات هو تقديم رؤية لتلك من المشروعات للقيادة السياسية وذلك من خلال بحث عن المشروعات الكبرى والتحول الرقمى التكنولوجى.

فيما قال أحمد على طالب بكلية الهندسة، قائد فريق "Enactus" إن الفريق مكون من مجموعة من طلاب الجامعة ونهدف لإعداد قاده المستقبل عن طريق تمكين طلاب الجامعة من ريادة الأعمال وخوض مجال التنمية المجتمعية مع تنمية قدراتهم على التواصل والتقديم والقيادة.

وأوضح أنه يقوم بعض من المدربين ممن هم أعضاء الفريق بالجامعة المنصورة بتقديم بعض الورش للطلبة لتعليمهم بعض المبادئ الأساسية فى كيفية عمل دراسة جدوى للمشروع وميزانية ودراسة للسوق، ويتم تقسيم الطلبة إلى فرق ويعين لهم مرشد ويقوم كل فريق بعمل فكرة مشروع لخدمة المجتمع باستخدام المعلومات المكتسبه من المرحلة الأولى، ثم نقيم مسابقة نهائية وتقوم كل الفرق بالمشاركة ويقوم بالتحكيم بعض من أساتذة الجامعة ورجال الأعمال لإتاحة فرصة للطلاب لاكتساب خبرات جديدة .

وأشار الدكتور محمود أبو المجد مدرس ريادة أعمال كلية التجارة جامعة المنصورة، إلى قيام الطالبين عبد الرحمن الجوهري، ومروان صادق، بكلية التجارة بحل مشكلة قرية سلامون القماش ببساطة وذلك بعرض فكرة مشروعهما التى تفوقت خلال المسابقة الأخيرة بالجامعة، فالقربة كانت رائدة فى مجال صناعة التريكو، وكانت تصدر منتجاتها لـ 5 دول خارج مصر، ثم واجهت صعوبات ومشاكل كثيرة فى التسويق بسبب غزو المنتج الأجنبى للسوق وعدم وجود سوق لمنتجاتهم وزيادة أسعار المواد الخام.

وأوضحت الطالبتان حازم مطاوع ومحمد ايهاب لقد ابتكرنا جهاز يحدد درجة السرطان بالرئة، وهو جهاز يستخدم للكشف عن وجود سرطان فى الرئة من خلال تفاعل معين وهذا التفاعل يمكن أن يحدد درجة السرطان، وهو رخيص بالنسبة للطريقة العادية للكشف يمكن أن يستخدم أكثر من مرة وطريقة الاستخدام سهلة العامة ونعمل على تسويقه مع إحدى الشركات.

وتقول دكتورة منار جمال مدرس الفارماكولوجى والسموم بكلية الصيدلة ورئيس لجنة وضع معايير تحكيم وتنظيم مسابقة الطالب الجامعى الذكى: لدينا طلاب موهوبون بالجامعة وقد كانت هناك فكرة للطالب الطالب محمود رمضان الطالب بكلية الصيدلة وأمين مساعد اللجنة العلمية العليا باتحاد طلاب جامعة المنصورة وهى مسابقة الطالب الذكى، وهذه المسابقة، تهدف إلى تعزيز البحث العلمى والإبتكار، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بريادة الأعمال المجتمعية من خلال إتاحة الفرصة أمام طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لعرض ومشاركة أفكارهم الإبداعية وكذلك اختراعاتهم فى مجالى الطب والهندسة وربطهم بسوق العمل، للمساهمة بشكل إيجابى فى النهوض بالبحث العلمى وتنمية المجتمع. ويتم عرض أفكار المشروعات والمخترعات على لجان تحكيم من خلال المنافسة، وبذلك نتيح الفرصة للطلاب لاقتراح أفكارهم وحلولهم لزيادة قدرتهم التنافسية فى مجالى ريادة الأعمال والبحث العلمي.