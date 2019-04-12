مدير الإستخبارات الكندية يعرب عن قلقه من تزايد أعداد المتطرفين فى كندا

أوتاوا أ ش أ

أعرب مدير وكالة الاستخبارات الكندية دافيد فينيو، عن قلق جهازه بشأن تزايد عدد المنتمين لليمين المتطرف ودعاة تفوق العرق الأبيض الناشطين فى كندا.

وفى حديثه أمام جلسة استماع للجنة الأمن القومى والدفاع بمجلس الشيوخ الكندى، الخميس، قال فينيو إن التهديد الذى يمثله التطرف العنيف ودعاة تفوق العرق الأبيض يشكل أولوية بالنسبة للوكالة.

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند إن الحركات التى تدعو إلى تفوق العرق الأبيض تشكل تهديدا حقيقيا للديمقراطية الليبرالية الغربية معربة عن اعتقادها أنها تمثل تهديدا حقيقيا وخطيرا فى كندا وفى العديد من بلدان العالم الأخر

واشارت فى هذا الصدد إلى الهجوم المسلح على مسجد مدينة كيبيك الذى أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح و الهجوم على مسجد مدينة كرايست تشرتش فى نيوزيلندا فى 15 مارس الماضى والذى أودى بحياة 50 شخصا.