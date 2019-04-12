محافظ الوادى الجديد : رفع مساحة 300 فدان إضافية لمشروع الظهير الزراعى

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، عن رفع مساحة 300 فدان إضافية بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، لضمها لمشروع الظهير الزراعي بعد أن تقدم 49 مواطنًا لإشهار شركة مساهمة زراعية ثانية فيما بينهم لاستصلاح هذه المساحة وزراعتها وذلك بعد إشهار شركة أولي بنفس القرية.

وقال الزملوط، أن عدد من أهالي قرية الراشدة أسسوا شركة مساهمة في شهر ديسمبر الماضي، لاستصلاح 200 فدان، ويجري توزيعها عل الشباب بواقع 3.5 إلى 4 أفدنة لزراعتها كفرص عمل لهم.

وكانت محافظ الوادي الجديد، بدأت تنفيذ مشروع الظهير الزراعي منذ عام ونصف العام، في قري ومدن المحافظة لاستصلاح وزراعة الأراضي القابلة للزراعة وتوزيعها لي الشباب كفرص عمل لهم.