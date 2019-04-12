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محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الفرقان بكفر الطويلة.. صور

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:57 م
محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الفرقان بكفر الطويلة.. صور داخل الجامع
الدقهلية شريف الديب
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افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم مسجد الفرقان بكفر الطويله التابعة لمركز ومدينة طلخا والذى أقيم على مساحة 1330 مترا مربعا وبلغت تكلفته الإجمالية 27مليون جنيه تحملها المحاسب محمود محمد عياد أحد أبناء القرية.
 
شهد الافتتاح المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد والشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف ومحمد آمين رئيس مركز ومدينة طلخا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب عن الدقهلية. 
 
وقال شاروبيم إن هذا المسجد يعد مجمعا إسلاميا يقدم العديد من الخدمات لأبناء قرية كفر الطويلة ويرفع فيه اسم الله مرات عديدة ويجمع ابناء القرية على الود والتسامح. 
 
وقدم محافظ الدقهلية الشكر للمحاسب محمود محمد عياد الذي شيد المسجد بهذه الصورة الرائعة وقال اننا نحتاج الي جهود المواطنين ابناء الدقهلية للمساهمة مع الحكومة في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين في كافة المجالات. 
 
وقال شاروبيم اننا نجتمع في اجواء روحانية لجميع ابناء الوطن وقدم التهنئة للمواطنين الحاضرين بالمسجد بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً ان روح الحب والتسامح بين المواطنين هى التى تضع العديد من الإنجازات على كافة المستويات.
 
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