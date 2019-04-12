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محافظ الدقهلية: علينا ان نجعل التصويت على التعديلات الدستورية عرسا كبيرا

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:52 م
محافظ الدقهلية: علينا ان نجعل التصويت على التعديلات الدستورية عرسا كبيرا جانب من المؤتمر
الدقهلية شريف الديب
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة الكردى وحضره عد كبير من اعضاء مجلس النواب بالدقهلية والأمانة العامة للحزب بالدقهلية وخلال المؤتمر الذى شهده عدد كبير من المواطنين أبناء مدينة الكردى اكد محافظ الدقهلية على اهمية المشاركة الجماهيرية والذهاب الى صناديق الاقتراع ليدلى كل مواطن بصوته فى التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

وقال شاروبيم إن هذه المؤتمرات تمثل اهمية كبيرة فى شرح خدمة التعديلات الدستورية المقترحة لبيان مدى حاجة المجتمع لهذه التعديلات التى تمثل ضمانة كبيرة للحرية والديمقراطية ولمزيدا من العمل الوطنى المنتج.

واضاف محافظ الدقهلية ان هذه التعديلات ترسخ لمبدأ المشاركة فى بناء مستقبل الوطن واننا جميعاً مطالبون بالعمل المتواصل لنكون شركاء فى البناء الذى يتم حالياً بفكر وجهد القيادة السياسية فى مصر.

وطالب شاروبيم المواطنين بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الأخطار التى تحيط بمصر من كل اتجاه وضرورة التصدى للمؤامرات التى يخطط لها الأعداء بالداخل والخارج.

وقال المحافظ اتمنى ان نجعل ايام التصويت على التعديلات الدستورية عرسا مصريا كبيراً نسعد فيه بتحقيق الإرادة الشعبية من خلال النتائج التى تؤكد الموافقة على هذه التعديلات وقال ان الدقهلية تتميز بأن بها مواطنين يحبون بلدهم ويعملون بكل جد واجتهاد على رفعة شأن الوطن.

 

 

جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر (1)

 

جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر (2)

 

جانب من المؤتمر (3)
جانب من المؤتمر (3)

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