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محافظ الجيزة: لافتات الترحيب وأعلام أفريقيا تستقبل المشاركين بقرعة كأس أفريقيا

الجمعة، 12 أبريل 2019 04:38 م
محافظ الجيزة: لافتات الترحيب وأعلام أفريقيا تستقبل المشاركين بقرعة كأس أفريقيا تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019
كتب سيد الخلفاوى
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تحتضن المنطقة الأثرية بسفح الأهرامات بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة إجراء قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 فى مشهد عالمى يتابعة الملايين من محبى لعبة كورة القدم .
 
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة استعدت جيدا لأستقبال الحدث حيث تم تكثيف الأعمال خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية الى المنطقة الأثرية بالأهرامات.
 
واكد المحافظ على رفع كفاءة النظافة بمحيط المنطقة الأثرية وشوارع الهرم وفيصل والمنصورية وميدان الرماية وطريق أسكندرية الصحراوى بالأضافة الى دعم الميادين بالزهور والورود لأستقبال الوفود الاجنبية المتابعة للحدث وممثلى الدولة الافريقية المشاركة بالبطولة.
 
وأشار انه سيتم الدفع بــ 28 ماكينة طوارئ للكهرباء موزعة على المنطقة الأثرية والمكان المخصص لسحب القرعة لضمان عدم وجود اى انقطاعات للتيار الكهربائى فى ظل وجود العديد من القنوات الفضائية والمؤسسات الاعلامية ووحدات النقل التليفزيونى لبث الحدث مباشر.
 
وشهدت ميادين محافظة الجيزة والجزر الوسطى بمحيط المنطقة الأثرية لافتات الترحيب بالضيوف المشاركين وأعلام الدول الافريقية المشاركة فى نسخه الكان 2019 وهى مصر و الكاميرون ومدغشقر وتونس والسنغال والمغرب ومالى والجزائر ونيجيريا وغينيا وموريتانيا وكوت ديفوار وأوغندا وزيمبابوى وكينيا وغانا وانجولا وبوروندى وغينيا بيساوى وناميبيا والكونغو الديموقراطية وبنين وتنزانيا وجنوب افريقيا .
 
ويذكر ان محافظ الجيزة سيشارك فى فعاليات الحدث اليوم وسط العديد من الضيوف والمدعوين.
 
 
 
تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 (1)
 
تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 (2)
 
تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 (3)
 
تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 (4)
تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 (4)

تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 (5)
 
تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 (6)
 
تجهيزات قرعة كأس الأمم الافريقية 2019 (7)
 

 


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