متحدث الاوقاف يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات بعد الإحلال والتجديد

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اليوم، وادى خطبة الجمعة بالمسجد البحرى بأكوة الحصة بكفر الزيات، محافظة الغربية، بعد عملية الإحلال والتجديد.

وقال الشيخ جابر طايع، إن الله عز وجل شرع لعباده البيع والشراء، وجاءت الناس منذ الأزل على إقامة الأسواق التى يتبادلون فيها منافعهم، مؤكدًا أن أحوال الأسواق أحد أهم مظاهر التطبيق العملى للإسلام الحقيقى، فإذا أردت أن تعرف أثر العبادة فى السلوك فاذهب إلى الأسواق، مشيرا إلى أن صدق التدين يظهر فى البيع والشراء.

وتابع طايع:"إن الإسلام جعل للأسواق أدابا وضوابط ينبغى أن يتحلى بها كل مسلم فى بيعه وشرائه، موضحا أن من الضوابط التى وضعها الإسلام للأسواق، الصدق واجتناب الكذب، والأمانة والتراضى وعدم الغش، عدم تطفيف الكيل بالميزان، وعدم التعدى على حقوق الآخرين أو الاحتكار"

وأكد رئيس القطاع الدينى، إن أمن الناس فى طعامهم وشرابهم وحوائجهم، قضية مجتمعية وإنسانية تأتى على رأس الأولويات فى حقوق الإنسان، فلا يوجد حياة كريمة دون أن يآمن الإنسان على غذائه ودوائه.