مباحث تموين الإسماعيلية تضبط مصنع رنجة بداخله 5 أطنان أسماك فاسدة

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات من الأسماك والرنجة الفاسدة تزن حوالى 4 أطنان و750 كيلو داخل مصنع رنجة بالتل الكبير بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع لإنتاج الأغذية ( أسماك الرنجة ) بدائرة مركز التل الكبير ، وتخزين كميات كبيرة من الأسماك المجمدة التى أوشكت صلاحيتها على الانتهاء واستخدام تلك الاسماك فى صناعة الرنجة ووضع تواريخ صلاحية جديدة و بإجراء التحريات السرية أكدت صحة المعلومات الواردة ، وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى إستهدفت المصنع المشار إليه حيث تم ضبط " عماد م أ" 52 سنة صاحب مصنع لتصنيع الاسماك المدخنة مقيم دائرة مركز التل الكبير.

وبتفتيش المصنع تم ضبط كمية من الاسماك المجمدة والمستوردة والتى تنتهى صلاحيتها فى 1-5-2019 وتم تصنيعها رنجة حيث تم ضبط كميات مصنعة بتاريخ 4-2019 ومدون عليها صلاحية لمدة 5 شهورحيث تبين انها غير مطابقة للمواصفات القياسية مما يعد جريمة غش تجارى حيث بلغت الكمية التى تم ضبطها200كرتونة اسماك مجمدة وزن الكرتون 20 كيلو جرام باجمالى 4 اطنان كم تم ضبط 150 صندوق رنجة وزن الصندوق 5 كيلو باجمالى 750 كيلو جرام.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.