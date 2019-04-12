ما حكم عملية تجميل لإزالة عيب؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

كتب محمد تهامى زكى

ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية سؤالاً حول (ما حكم عملية تجميل لإزالة عيب؟)، ضمن الأسئلة التى تصل إلى المركز من أجل الرد عليها، فى إطار التدقيق والحصول على الفتوى من مصادرها الرسمية والموثوق فيها.

وقال المركز: "إن إزالة العيوب الناتجة عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائد أو شىء زائد فهذا لا حرج فيه، حيث أذن النبى صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.



فتوى الأزهر

يشار أن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، يستقبل اتصالات المستفتين على الرقم «19906»، كما أنه يهتم بنشر الفتاوى والإرشادات الفقهية على وسطية الإسلام ومنهج الأزهر الشريف.