كوريا الجنوبية تسحب دبلوماسييها من ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية

سول أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم (الجمعة)، سحب جميع دبلوماسييها من سفارة سول فى ليبيا، ونقلهم إلى تونس على خلفية تفاقم الأوضاع الأمنية هناك.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية، إن جميع دبلوماسييها بمن فيهم السفير الكورى لدى طرابلس تشوى سونج-يو، غادروا ليبيا وانتقلوا إلى مكتب مؤقت فى تونس فجر اليوم، مضيفة أن 4 من مواطنيها لا يزالون موجودين فى ليبيا حسب رغبتهم. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأوضح مسئول بالوزارة -رفض الكشف عن هويته- أن السفارة الكورية لدى ليبيا أخطرت مواطنيها المتواجدين فى ليبيا بخطة انسحابها، وأوصتهم بالمغادرة معا ، غير أنها تأكدت من أن 4 مواطنين ليست لديهم رغبة فى المغادرة، ومن المتوقع أن يعود الدبلوماسيون إلى ليبيا عند استقرار الوضع الأمني.