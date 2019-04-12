قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

كتب محمود عبد الراضي

عززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمنطقة الأهرامات لتأمين، مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وذلك بمنطقة "سفح الاهرامات" بالجيزة.

وتؤمن أجهزة الأمن أجواء الاحتفالات بمنطقة الهرم، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، للظهور في مظهر يليق بسمعة الرياضة المصرية وحضارة مصر، للتأكيد على أن مصر واحة الأمن والسلام.

وتنطلق قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وستقوم قناة "أون سبورت" بنقل مراسم سحب القرعة على الهواء مباشرة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" عن تصنيف المنتخبات المشاركة في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

والنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول مع الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب، وفى التصنيف الثانى، جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالى - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، وفى التصنيف الثالث، جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، وفى التصنيف الرابع، زيمبابوى - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندى.