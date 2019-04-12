فيديو وصور.. موتمر جماهيرى حاشد لمستقبل وطن لدعم التعديلات الدستورية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد ،اليوم، مؤتمرًا جماهيريا حاشدا، لدعم التعديلات الدستورية وذلك بمركز الحسينية بمشاركة كبار العائلات والشخصيات المؤثرة بمراكز "الحسينية وصان الحجر ومنشأة ابوعمر والصالحية الجديدة"، وبحضور الهيئة البرلمانية للحزب عن الشرقية برئاسة النائب خالد بشر، وكبار مشايخ الطحاوية ورموز القبائل العربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية.

ناقش المؤتمر عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية الجارى أنشائها وتوعية لمواطنين وحثهم على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطنى فى تلبية النداء عند حاجة الوطن، بالاضافة الى تكريم عدد من النماذج الناجحة والمشرفة من ابناء المحافظة كان ابرزهم تكريم الحاجة "سنية درويش" الأم المثالية بالمحافظة والبطل الرياضى "إيهاب على" والبطل المقدم "صلاح الحسيني".

أكد الدكتور "محمد سليم" الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية ،خلال كلمته والتى استهلها بالترحيب بجميع الحضور ،مؤكدا أن احتفالية اليوم تنبئ أن هناك رجال شرفاء عظماء يقفون خلف دولتهم وأن محافظة الشرقية دائما ما تنجب رجال يعشقون تراب بلدهم مصر موجها الشكر الى جميع قيادات الحزب بالمحافظة وبالمراكز على حسن تنظيم اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية التى تهدف الى اتوعية بالتعديلات الدستورية المرتقبة وحث المواطنين على ممارسة حقهم السياسى والدستورى والنزول والمشاركة فى الأستحقاق القادم.

وأضاف "سليم" متسائلا لماذا نغير الدستور فى ذلك الوقت؟ مؤكدا أن هناك عدد من المتشدقيين الذين لا يريدون الخير للدولة وهدفهم هو إثارة الفتنة بين المواطنين وزعزعة ثقتهم فى قيادتهم السياسية ولذا وجب علينا جميعا أن نرد عليهم ونؤكد ان التعديلات الدستورية تأتى لإصلاح العوار فى دستور 2014 وأن تلك التعديلات الدستورية تأتى لصالح المواطن المصرى وليس لشخص معين مؤكدا أن الرئيس "انسان بدرجة مخلص وزعيم وشجاع" وأننا جميعا نثق فيه وبكل خطوة يتخذها.

وأشار الأمين العام لمستقبل وطن ، الى أن الشعب المصرى استوعب الدرس تماما خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية ،والتى كانت تهدف الى جر البلاد لطريق مظلم لا رجعة فيه ولكن ارداة الله وحفظة لمصر سخر لها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" من أجل إخرجها من ذلك النفق والعودة بها الى طريق الإصلاح والرخاء ولذا يجب على الجميع الوقوف خلف الدولة المصرية والمشاركة بكل قوة فى التعديلات الدستورية المرتقبة.

فيما أكد النائب"خالد عبد المولي" عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية ، خلال كلمته التى القاها خلال المؤتمر أن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل وليس قرآنا أو إنجيلا وان دستور 2014 توجد به بعض المواد التى يعتريها العوار ولذا وجب على أعضاء مجلس النواب والمختصين تلافى تلك المشكلة مما عجل بأجراء التعديلات الدستورية مشيرا الى هناك بعض المواد فى التعديلات الدستورية الحالية يحاول البعض إثارة اللغط حولها تاركين باقى المواد مؤكد أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها.

وأشار "عبد المولي"الى أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال التنميه والانطلاق للأفضل ولابد أن نكون جميعا على درجة كبيرة من الحرص على الدولة .

وأكد عمرو شعلان ، أمين لجنة المحليات والمشرف على مركز الحسينية أن أبناء الشرقية دائمًا ما يلبون نداء الدولة، ويعلنون للعالم أجمع وللقيادة السياسية مدى ثقتهم بها بالأضافة الى ان الشعب المصرى قادر على التمييز بين الحق والباطل وهو قادر على لتصدى لكل ما يعيق التنمية الحديثة ولا يمكن لأى شئ أن يعطل مسيرة الأصلاح ولذا يجب عليهم جميعا النزول أيام الاستفتاء.

وأوضح "شعلان" أن الهدف من المؤتمر هو طرح الآراء حول المواد الدستورية وشرح دور الحزب الهام ووقوفه مع الدولة المصرية والعمل من أجل رفعة ونهضة الدولة المصرية بالأضافة الى حرصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس "عبد الفتاح السيسي" والخاصة بالأهتمام بالشباب والمرأة وذوى الأحتياجات الخاصة من خلال دعمهم سياسيا ومعنويا.

وأشار الدكتور أحمد علاء ، أمين الشباب بالحزب حرص الشباب المصرى ووعية التام بما يجرى حولة من أحد بمختلف المحافل الدولية أو الداخلية بالإضافة الى ما يتم محاكاتة من قوى الشر على مواقع التواصل الأجتماعى أو وسائل الأعلام المعادية والأجورة والتى كل هدفها زعزة ثقة الشباب فى قيادتها، ووجه "علاء" دعوتة لجموع الشباب دخل محافظة الشرقية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة الى الإلتفاف حول القيادة السياسية وعدم ترك فرصة لقوى الشر وإرسال رسالة الى العالم أجمع أننا جميعا نقف خلف الدولة المصرية.



موتمر جماهيرى لدعم التعديلات الدستورية (1)



موتمر جماهيرى لدعم التعديلات الدستورية (2)



موتمر جماهيرى لدعم التعديلات الدستورية (3)



موتمر جماهيرى لدعم التعديلات الدستورية (4)



موتمر جماهيرى لدعم التعديلات الدستورية (5)



موتمر جماهيرى لدعم التعديلات الدستورية (6)



موتمر جماهيرى لدعم التعديلات الدستورية (7)