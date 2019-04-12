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فيديو معلوماتى.. غرامات مخالفات القطارات وتعليمات السكة الحديد

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. غرامات مخالفات القطارات وتعليمات السكة الحديد السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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بدأت هيئة السكة الحديد تطبيق زيادات جديدة فى الغرامات للمخالفين والمتهربين من شراء التذاكر لاستقلال القطارات، مع استحداث أنواع جديدة من الغرامات، ويقدم "اليوم السابع" فى السطور التالية أهم المعلومات عن هذه الغرامات وقيمتها وكيفية تحصيلها:-

1ـ السكة الحديد حددت 18 مخالفة يؤدى ارتكابها إلى تغريم المخالف بشكل فورى.

2ـ قيمة الغرامات تبدأ من جنيه واحد وتصل إلى 210 جنيهات.

3ـ غرامات استقلال القطارات الـ vip بدون تذاكر 30 جنيهاً.

4ـ غرامات استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى المكيفة بدون تذاكر 20 جنيهاً.

5ـ غرامات استقلال القطارات المميزة المطورة بدون تذاكر 10 جنيهات.

6 غرامات استقلال قطارات خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو ـ شبين القناطر 5 جنيهات.

7ـ حددت السكة الحديد غرامة قيمتها جنيه واحد على الطرود المنقولة عبر السكة الحديد بعدما كانت 25 قرشاً.

8ـ غرامة 50 جنيهاً على التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه بعدما كانت 10 جنيهات.

9ـ غرامة 200 جنيه للعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط، وغرامة 200 جنيه فى حالة الركوب على أسطح القطارات.

10ـ غرامة 210 جنيهات فى حالة حمل الراكب أى مواد قابلة للاشتعال، وغرامة مماثلة فى حالة حمل الأثقال الكبيرة التى تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

11ـ غرامة 50 جنيهاً فى حالات النزول أو الصعود من القطارات أثناء سيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

12ـ غرامة 50 جنيهاً فى حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات، وغرامة مماثلة حال العبور من غير الأماكن المخصصة للعبور.

13ـ غرامة 50 جنيهاً فى حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.


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السكة الحديد

غرامات السكة الحديد

غرامات القطارات

القطارات

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