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فيديو.. متحدث الجيش الليبى: أى تصريح لتقسيم ليبيا خيانة وعمالة للعدو

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:35 م
فيديو.. متحدث الجيش الليبى: أى تصريح لتقسيم ليبيا خيانة وعمالة للعدو اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إنه صدر تصريحاً خطيراً اليوم لنائبة البرلمان الليبى ربيعة أبوراص، تدعو على الملأ تقسم الدولة الليبية، مشيراً إلى أنها بهذا التصريح قد خانت القسم القانونى الذى تم فى البرلمان، وهذ الفعل يعاقب عليه وفق القانون الليبى فى المادة 103 بقانون العقوبات، وتابع:"نستنكر تصريحاتها".

وأكد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، أن أى تصريح لتقسيم ليبيا يعنى خيانة وعمالة للعدو، مشيراً إلى أنه تم الدفع برجال وضحايا من أجل وحدة وكرامة ليبيا، فهذه التصريحات لا تؤثر فى الرأى العام، ولكنها مؤشرات خطيرة، وخاصة من الدائرة الانتخابية التى منها هذه النائبة.

وتابع المسمارى: "سنواصل المعركة بكافة أشكالها العسكرية والسياسية والإنسانية من أجل تخليص بلادنا والعاصمة من العناصر الإرهابية ومثل هذه التصريحات"، مستطرداً: "أكرر خطابى لأهلى فى طرابلس بأن هذه المعركة هى معركة الوطن بكل مكوناته، وعليكم بتشجيع أبنائكم نحو نماء البلاد، وكذلك عدم الاستماع للشائعات والتصريحات المأجورة التى دُفعت لها أموال من أجل أن تخرج".

 


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