فيديو..لحظة ضبط عصابة تسرق رواد البنوك فى المقطم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه بإسلوب التتبع من أمام البنوك.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة ، من مُصاب بطلق نارى وكدمة بالرأس - ومُحصل) ، يعملان بشركة لتجارة الحديد- كائنة بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، بأنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائرى ، وإستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول متجهان لمقر الشركة ، وبحوزتهما (مبلغ 241 ألف جنيه -أوراق وعقود خاصة بالشركة - حافظة شيكات) ، وبالطريق البطئ أمام أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم إعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية ، ولدى مقاومتهما أطلق أحدهم عيار نارى محدثاً إصابة الأول ، وإستولوا منهم على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التى بها المبلغ المالى وفروا هاربين.