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فتح باب التسجيل للانعقاد الثانى للجمعية العمومية بنقابة أطباء الأسنان

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:14 م
فتح باب التسجيل للانعقاد الثانى للجمعية العمومية بنقابة أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، منذ قليل، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لأعضائها، فى الانعقاد الثانى، اليوم الجمعة، وذلك بمقر دار الحكمة.

 

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، ميزانية النقابة لعام 2017، واعتماد الميزانية، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب جديد للحسابات، بالإضافة إلى التصديق علي محاضر الجمعية العمومية العادية، وغبر العادية الماضيين.

 

كانت قد دعت النقابة العامة لأطباء الأسنان، لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، يوم الجمعة 22 مارس الماضى، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانونى لها، حال دون انعقادها، وتم تأجيلها لمدة 21 يوما.

 


 

 


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