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غدا.. إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة المنيا

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:01 ص
غدا.. إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة المنيا الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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استعدت جامعة عين شمس لإطلاق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة المنيا برعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة

وتنطلق القافلة اعتباراً من غد السبت ولمدة 2 أيام، و مقرها قرية بنى محمد سلطان مركز المنيا، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات القافلة بعقد مؤتمر صحفى بمقر ديوان عام المحافظة .

يذكر أن القافلة تشمل عددا من المحاور منها المحور الطبى و محور محو الأمية و تعليم الكبار، وندوات التوعية متعددة الموضوعات، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات العينية من بينها مستلزمات طبية لذوى الاحتياجات الخاصة و صرف أدوية من خلال صيدلية القافلة ومعرضًا للفنون التشكيلية .

 


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