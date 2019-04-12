على الجفرى يسرد موقفا رائعا للفنان الراحل محمود الجندى.. اعرف ماذا قال؟

كتب هيثم سلامة

سرد الدعاية الإسلامى الحبيب على الجفرى، موقف نبيل من الفنان الراحل محمود الجندى، يشير إلى تعلقه وحبه للرسول الله محمد، حيث تم دعوته برفقة جمع من الفنانين إلى مهرجان جوائز بعد واقعة الرسوم الكرتونية الدنماركية ، حيث سارع الجميع للحضور دون مقابل مادى.



محمود الجندى

وقال الحبيب على الجفرى: "رحم الله الفنان محمود الجندى فقد كان محبًا للمصطفى وعندما دعوته مع جمع من الفنانين إلى مهرجان جوائز المحبة بعد واقعة الرسوم الكرتونية الدانماركية سارع الجميع للحضور دون مقابل مادى، ولم يجد أى منهم حرجًا من الركوب فى الدرجة السياحية".



الداعية الإسلامى على الجفرى

وأضاف: "توفي منهم سعيد صالح وجمال إسماعيل واليوم محمود الجندي.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم الجنة".



محمود الجندى

وتوقى الفنان محمود الجندى، صباح الخميس عن عمر 74 عاماً، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة صحية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

وكان قد أدى المئات من أهالى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، صلاة الجنازة أمس على جثمان الفنان محمود الجندي، بمسجد الشيخ عبد الحكم، بمشاركة عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنان فاروق الفيشاوى، والفنان بيومى فؤاد، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجم أحمد السقا.