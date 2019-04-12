عقوبة قاسية تنتظر أفراد عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى المقطم.. تعرف عليها

كتب سليم على

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، حيث سرقوا سائقا ومحصلا يعملان فى شركة.

وبدأت القضية عقب خروج الضحيتين من فرع أحد البنوك وسيرهما بالطريق الدائرى، مستقلين سيارة الشركة قيادة الأول فى طريقهما لمقر الشركة وفى الطريق أمام أحد التجمعات السكنية بدائرة قسم المقطم، اعترضهما المتهمون وحال مقاومتهما أطلق أحد اللصوص عيارا ناريا محدثا إصابة الأول، واستولوا منهما على 241 ألف جنيه وأوراق وعقود خاصة وحافظة شيكات وفروا هاربين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون.

يقول محمد الحدق المحامى، إن عقوبة السرقة بالإكراه تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى المجنى عليه، لافتًا إلى أن حيازة المتهم سلاح أبيض وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته عنوة عنه يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314 تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضى أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضى أى بدلاً من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.