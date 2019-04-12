video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 55 قضية تموينية بسوهاج بينها استيلاء صاحب مخبز على 280 بطاقة

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:37 ص
ضبط 55 قضية تموينية بسوهاج بينها استيلاء صاحب مخبز على 280 بطاقة حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 55 قضية تموينية متنوعة منها ضبط علي ع م ع 58 سنة مسئول مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المنشاة، لتجميعه كمية من البطاقات التموينية الذكية بدون وجه حق، بقصد الاستيلاء على المال العام، وتم ضبط " 280 " بطاقة تموينية تم الاستيلاء عليها.

 كما تـم ضبط " 9 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 3" قضايا عدم الانتظام بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا  عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 12" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 8" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، جـــار الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلـــــة.

 

 

 
 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 23 قطعة سلاح و14 لفافة هيروين وتنفيذ 2088 حكما فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حملة تموينية

مال عام




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

جيرو يدعم محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسي

جيرو يدعم محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة