ضبط 55 قضية تموينية بسوهاج بينها استيلاء صاحب مخبز على 280 بطاقة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 55 قضية تموينية متنوعة منها ضبط علي ع م ع 58 سنة مسئول مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المنشاة، لتجميعه كمية من البطاقات التموينية الذكية بدون وجه حق، بقصد الاستيلاء على المال العام، وتم ضبط " 280 " بطاقة تموينية تم الاستيلاء عليها.

كما تـم ضبط " 9 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 3" قضايا عدم الانتظام بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 12" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 8" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، جـــار الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلـــــة.