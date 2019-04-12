ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة،بحوزة متهمين ، خلال حملة أمنية شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون

تلقى اللواء مجدى عامر ، مدير أمن المنيا ،اخطارا من العميد مجدى سالم ، مدير البحث الجنائى ،يفيد ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن فرد خرطوش وبندقية خرطوش ومسدس بالإضافة إلى 18 طلقة ، كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 750 جرام هيروين بحوزة أحد المتهمين ،تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .