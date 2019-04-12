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ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

الجمعة، 12 أبريل 2019 05:15 م
ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا حمله امنيه -ارشيفيه
كتب فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا  ،من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة،بحوزة متهمين ، خلال  حملة أمنية شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون 
 
تلقى اللواء مجدى عامر ، مدير أمن المنيا ،اخطارا من العميد مجدى سالم ، مدير البحث الجنائى ،يفيد ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن فرد خرطوش وبندقية خرطوش ومسدس بالإضافة إلى 18 طلقة ، كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 750 جرام هيروين بحوزة أحد المتهمين ،تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .

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