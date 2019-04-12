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ضبط مجموعة أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل أحدهم بالقليوبية

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:31 ص
ضبط مجموعة أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل أحدهم بالقليوبية المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية نيفين طه
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هوس الآثار، دفع مجموعة من المواطنين بالتنقيب عن الكنوز الأثرية أسفل منزل أحدهم فى القليوبية وتم القبض عليهم.

 

تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغاً بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بناحية ميت نما.

 

وعلى الفور تم الانتقال لمحل الواقعة، وتم ضبط المتهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل منزل "ملك والد أحدهم " بغرض البحث والتنقيب عن الآثار، حيث تبين من خلال المعاينة وجود حفرة بالمنزل بعرض 1,5 متر وعمق 6 متر تقريباً، كما تم ضبط أدوات الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة .

 


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