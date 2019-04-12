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ضبط سيدة استولت على 750 ألف جنيه من مواطنين بزعم توفير سكن لهم

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:27 ص
ضبط سيدة استولت على 750 ألف جنيه من مواطنين بزعم توفير سكن لهم أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مديرة مخازن بحى باب الشعرية لإستيلائها على مبالغ مالية من المواطنين بزعم قدرتها على حجز وحدات سكنية لهم بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعى.

 

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 4 مواطنين مقيمين بالقاهرة ضد (مديرة مخازن بحى باب الشعرية مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) لقيامها باستغلال موقعها الوظيفى والإدعاء بقدرتها على حجز وتخصيص وحدات سكنية لهم بإحدى مشروعات المحافظة بالقاهرة الجديدة، وتحصلت منهم على مبالغ بلغت إجماليها نحو (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) مقابل تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعى التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغير تابع لمحافظة القاهرة، وليس لها ثمة إختصاص أو سلطات تجاه تلك النوعية من المشروعات.. إلا أنها لم تفى بوعدها لهم ورفضت رد المبالغ المالية التى تحصلت عليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمحل إقامتها بالوايلى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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