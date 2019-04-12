صور.. "SpaceX" تنجح فى إطلاق أقوى صاروخ إلى الفضاء

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

نجحت شركة SpaceX فى لإطلاق أقوى صاروخ فى الفضاء، مساء الخميس، من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا، بولاية فلوريدا ، ومن المقرر أن تقوم المركبة أيضا بمحاولة للقيام بهبوط ثلاثى ملحمى و الذى لم يحدث أبدا من قبل.

وكان من المقرر إطلاق صاروخ Falcon Heavy، يوم الأربعاء الماضى، لكن تم تأجيله بسبب الرياح الشديدة، وتم الإطلاق مساء الخميس، فى الساعة 6.35 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:35 بالتوقيت العالمى)، ويحمل الصاروخ القمر الصناعى "عربسات – 6 إيه"، ومن المقرر أن يتم نشره بعد 34 دقيقة من الإقلاع .

وتحاول SpaceX الخاصة بـ Elon Musk القيام “بالهبوط الثلاثى”، أى بعبارة أخرى سوف تهبط جميع الأجزاء الثلاثة الأساسية للمركبة الفضائية بسلام على الأرض.



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء



لحظة إطلاق أقوى صاروخ للفضاء