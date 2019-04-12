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صور.. ولى أمر يتهم مدير مدرسة بالغربية بالإهمال بعد سقوط نجله من الطابق الثانى

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:34 م
صور.. ولى أمر يتهم مدير مدرسة بالغربية بالإهمال بعد سقوط نجله من الطابق الثانى الطفل المصاب
الغربية – مصطفى عادل
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حرر المواطن محمود السيد عبد العزيز مقيم قرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، محضرا يحمل رقم 4أحوال نقطه شرطة الدلجمون يتهم فيه  مدير مدرسة الشهيد نبيل القيعي للتعليم الأساسي بالإهمال فى أداء مهام عمله، وواجبه الوظيفي، وهو ما ترتب عليه سقوط نجله من الطابق الثانى بالمدرسة، وإصابته بكسر مضاعف بالكوع الأيمن وإجراء عمليتين جراحيتين له بمستشفى التأمين الصحي وتركيب مسامير لتثبيته.

وذكر والد الطفل فى بلاغه أن نجله "محمد" مقيد بالصف الثانى الابتدائي، سقط من الطابق الثاني، بسبب تدافع التلاميذ أثناء الخروج من المدرسة، وسط غياب المشرفين بالمدرسة، مشيرا إلى أن نجله أصيب بكسر مضاعف بالكوع الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى، وإجراء عمليتين جراحيتين له وتركيب مسامير لتثبيت الكوع، فضلا عن إصابته بتهتك فى الأوتار والأعصاب.

وأشار ولى أمر التلميذ، إلى أن إدارة المدرسة حاولت التكتم على الواقعة، ولم يقم احد من العاملين بالمدرسة بنقل نجله إلى المستشفى، بل قامت والدته بنقله داخل "توك توك" إلى المستشفى لإنقاذ نجلها، متهما إدارة المدرسة بالإهمال والتسبب فى إحداث إصابات نجله.

يذكر أن إدارة كفر الزيات التعليمية قد شهدت مؤخرا سقوط طفل ببيارة صرف صحي داخل مدرسة بنوفر للتعليم الأساسي ولقي مصرعه فى الحال.

 

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