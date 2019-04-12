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صور.. محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مسجد لطفى شبارة بالجهود الذاتية

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:18 م
صور.. محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مسجد لطفى شبارة بالجهود الذاتية خلال التفقد
بورسعيد - السيد فلاح
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسجد لطفي شبارة بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالمسجد بالجهود الذاتية.
 
جاء ذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من الأجهزة التنفيذية. 
 
وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لرواد المسجد على افتتاح أعمال التطوير، مؤكدًا أن بناء المساجد وتعميرها هي من الأعمال التي نتقرب بها إلي الله سبحانه وتعالى، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على تطوير هذا المسجد ويثيبهم خير الجزاء.
 
وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير مسجد لطفى شبارة راعت في المقام الأول  الحفاظ على الطراز المعمارى والأثرى للمسجد وتطوير مداخله واعمال الاضاءة والنوافذ والمرافق بالإضافة إلى رفع كفاءة الحديقة المحيطة بالمسجد مشيرا إلى أهمية المسجد الذى يعد من أقدم المساجد ذات التراث المعمارى بالمحافظة.
 
ومن جانبه، قال الشيخ أحمد حسين، بأن ترميم المسجد الذي تم بناءة عام ١٩٤٩ علي الطراز الأندلسي بتكليف شيرين باشا محافظ بورسعيد الأسبق إلي عبد الرحمن لطفي ليكون منارة تراها السفن العابرة قناة السويس ولتعانق ماذنته الكائدرائية. 
 
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