صور.. لحظة اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور فى لندن

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

اعتقلت الشرطة البريطانية جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، الخميس، من داخل سفارة الإكوادور، بعدما سحبت الدولة اللاتينية منه صفة اللجوء.

وقال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد: "أستطيع أن أؤكد أن أسانج محتجز لدى الشرطة، وأنه يواجه العدالة فى بريطانيا".

وأفادت شرطة لندن فى بيان لها على موقعها الإلكترونى أن "ضباط من شرطة العاصمة اعتقلوا جوليان أسانج (47 عاما) عند سفارة الإكوادور، بموجب أمر قضائى صادر من محكمة ويستمنستر الجزئية فى 29 يونيو 2012، بسبب رفضه تسليم نفسه للمحكمة".

وأظهرت صورا بثتها وكالة "رويترز" لحظة اعتقال الشرطة البريطانية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الخميس، من داخل سفارة الإكوادور، بعدما سحبت الدولة اللاتينية منه صفة اللجوء.

وجرى احتجاز أسانج فى مركز شرطة لندن المركزى حيث سيبقى هناك حتى تقديمه إلى محكمة ويستمنستر الجزئية فى أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.

وأوضحت الشرطة أن السفير الإكوادورى دعا الشرطة إلى تنفيذ التوقيف بعدما تراجعت حكومته عن إجراءات لمنح أسانغ اللجوء، وكان أسانج قد لجأ فى 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور فى لندن وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطانى بتسليمه إلى السويد حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسى.



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن (3)



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن



اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور بلندن