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صور.. عواصف ثلجية تضرب أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:11 ص
صور.. عواصف ثلجية تضرب أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية عواصف ثلجية فى أمريكا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، مزيدا من عواصف الربيع العاتية ، بينما تهب عواصف ثلجية على سهول وسط غرب البلاد آتية بالمزيد من الثلوج والأمطار والرياح.

وأبرزت وكالة "رويترز" صورا للثلوج الكثيفة التى تغطى المنازل والطرق الرئيسية، ومحطة السكة الحديد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا .

وقال خبراء الأرصاد، إن العواصف ستمتد من ساحل الخليج للغرب الأوسط الأمريكى وتتحرك باتجاه الشمال الشرقى، ومن المتوقع هطول المزيد من الثلوج.

عواصف ثلجية بالولايات المتحدة (1)
عواصف ثلجية بالولايات المتحدة 

 

عواصف ثلجية بالولايات المتحدة (2)
عواصف ثلجية بالولايات المتحدة 

 

عواصف ثلجية بالولايات المتحدة (3)
عواصف ثلجية بالولايات المتحدة

 

عواصف ثلجية بالولايات المتحدة (4)
عواصف ثلجية بالولايات المتحدة

 

عواصف ثلجية بالولايات المتحدة (5)
عواصف ثلجية بالولايات المتحدة 

 

عواصف ثلجية بالولايات المتحدة (6)
عواصف ثلجية بالولايات المتحدة

 


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