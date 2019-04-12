صور.. رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يلتقى العاملين ويتفقد أعمال التصنيع

كتبت رحاب نبيل

التقى المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، العاملين بالشركة من قطاع التشغيل والدعم الهندسى.

وقال المهندس مجدى محمدين، فى أول لقاء له مع العاملين، بعد توليه مسئولية رئاسة شركة الخدمات الأرضية، إن تعظيم العائد هدف والعمل والاجتهاد معيار التقييم، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لحل أى مشكلة تواجه أى من العاملين بالشركة لحل أى معوقات لحركة العمل.

وأضاف رئيس شركة الخدمات الأرضية، أن بداية الإصلاح تكون من أنفسنا، والتزامنا بالعمل، والاجتهاد والحرص على نجاح الشركة، وتعظيم دخلها من خلال تقليل الحوادث أو مسببات الخسائر أيآ كانت أسبابها، مؤكدا للعاملين أنه على استعداد كامل أن تقف الشركة بجانب أى عامل حتى يتجاوز أى مشكلة تجعله غير مستقر نفسياً وذهنياً، وتؤثر سلباً على أدائه فى العمل.

وتابع: "هذه دعوه لجميع العاملين ليعرف كلاً منهم مسئولياته بدقه ويحرص عليها لأنه سيكون هناك حساب لكل مخطئ أو متجاوز فى عمله"، وأضاف أن الخطوات القادمة هدفها تجديد كافة المعدات حتى تليق بشركة مصر للطيران، ولكى نكون قادرين على ذلك كانت النقطة الفارقة هى وقف نزيف الخسائر والتخفيضات، حتى تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، والعمل بكفاءة وبأعلى مستويات الجودة والسلامة التى تنص عليها المنظمات الدولية للطيران.

وأكد محمدين، على الاهتمام الكامل بالعاملين ومظهرهم، والذى بدأ بالفعل من خلال الحرص على استلام العاملين للزى الجديد لراحتهم النفسية، ولتحسين مظهر الشركة أمام العملاء والمسافرين، مؤكدا على توفير كافة احتياجات العاملين بالاستراحات الخاصة بالشركة لراحتهم.

وعلى هامش لقاءه بالعاملين، تفقد أعمال التصنيع ومراحل العمل للمعدات المطلوبة، وطالب العاملين بالمصنع بسرعة إنهاء تصنيع وتطوير المعدات لحاجة العمل اليها، قائلا :" أعلم مجهوداتكم وأعلم أيضآ قدراتكم".

وأضاف أن وزير الطيران المدني يقدر هذه المجهودات ويشجع دائما العاملين بالشركة، من خلال ما قدمه من طفره كبيره فى زيادة دخل العاملين لذلك لا بد أن يكون هناك مقابل بالسعي والعمل الجاد للحفاظ على مصر للطيران، وتقليل الحوادث بل إنهائها لأنها تستنزف موارد الشركه ومكاسبها، وتابع:" قيادات قطاع الطيران تقدركم وتثمن مجهوداتكم، وتنتظر منكم المزيد وأنتم قادرون على ذلك".