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الجمعة، 12 أبريل 2019 08:57 م
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صور.. البرازيل تدفع بطائرات لإنتشال ضحايا ومصابى كارثة انهيار مبنيين بريو دى جانيرو

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:01 م
صور.. البرازيل تدفع بطائرات لإنتشال ضحايا ومصابى كارثة انهيار مبنيين بريو دى جانيرو قوات الإسعاف الطائر
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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دفعت السلطات البرازيلية، اليوم الجمعة، بطائرات لإنقاذ مصابى انهيار مبنيين اثنين بغرب مدينة "ريو دي جانيرو"، بعد توقعات بسقوط قتلى وعشرات المصابين.

أعلنت وسائل إعلامية في البرازيل أن الانهيار جاء إثر تعرض المدينة لهطول الأمطار الغزيرة على مدار الأيام الماضية.

وقال رجال الإطفاء - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه لم ترد أي أنباء فورية عن وقوع إصابات أو معلومات عن أعداد الأشخاص الذين كانوا بداخل كل منهما، فيما أذاعت قناة "جلوبو" البرازيلية لقطات لأشخاص يمشون فوق حطام المبنيين، ما يشير إلى أنهم من الناجين.

وأضافت الشبكة أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها "ريو دي جانيرو"، كانت قد أدت إلى حدوث فيضانات بالمدينة، مما أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل.

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