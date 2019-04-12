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صحة الدقهلية: حملة 100 مليون صحة للأجانب وغير المصريين بالمحافظة من غدا

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:03 م
صحة الدقهلية: حملة 100 مليون صحة للأجانب وغير المصريين بالمحافظة من غدا 100 مليون صحة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه سوف تبدأ غدا السبت حملة 100 مليون صحة للأجانب والغير مصريين، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية فى القضاء على فيروس سى للأجانب وغير المصريين لتصبح مصر خالية من فيروس سي.

وأكد مكى ، فى بيان صحفى ، انه وجه بتحديد الأماكن التى يتم فيها تحليل فيروس سى للأجانب ، وهذه  الأماكن تم تحديدها لعمل المسح للأجانب وهم 19 منفذ  على مستوى المحافظة وذلك وبناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، مشيرا الى  أن الأماكن هى ، مكتب صحة أول المنصورة - مكتب صحة تانى المنصورة - مكتب صحة طلخا - مكتب صحة السنبلاوين - مكتب صحة أجا - مكتب صحة ميت غمر - مكتب صحة دكرنس - مكتب صحة تمى الامديد - مكتب صحة بنى عبيد - مكتب صحة بلقاس - مكتب صحة نبروة - مكتب صحة جمصة - مكتب صحة شربين - مكتب صحة منية النصر - مكتب صحة ميت سلسيل - مكتب صحة الجمالية - مكتب صحة المنزلة - مكتب صحة المطرية - ومركز طب الأسرة بمحلة دمنة.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن العمل بهذه الأماكن سيكون  على فترة واحده من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ، بجميع المنافذ ابتداء من 13/4 وحتى 30/4 .

 

 


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