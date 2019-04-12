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"صحة الأقصر" تشكل لجنة للتحقيق فى إعتداء على مواطن بمستشفى القرنة المركزى

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:40 م
"صحة الأقصر" تشكل لجنة للتحقيق فى إعتداء على مواطن بمستشفى القرنة المركزى الدكتور السيد عبد الجواد
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن تشكيل لجنة للتحقيق للتحقيق فيما أثير في وسائل التواصل الإجتماعي حول إعتداء أحد أفراد الفريق الطبي علي أحد المواطنين أثناء وجوده في قسم الطوارئ بمستشفي القرنة المركزي.
 
وأكدت المديرية – في بيان صحفي – علي أن تعليمات وزارة الصحة والرسالة الأساسية لمديرية الصحة هي التعامل مع المرضي باقصي درجات الاحترام والمعاملة الحسنة، وتقديم كافة أنواع الدعم النفسي والطبي للمرضي كونهم يستحقون ذلك وهذه المعاملة الحسنة جزء من واجبات الفريق الطبي ويحاسبون عليها في حالة التقصير.
 
وأضافت المديرية، أنه قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، سرعة تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع برئاسة مدير عام الطب العلاجي ومعه عضو من الشئون القانونية وعضو من التفتيش المالي والإداري تتوجه غداً السبت إلي المستشفي، وذلك لتقوم بعرض تقرير في نفس اليوم لإتخاذ إجراء رادع في حال إدانة أي فرد من الطاقم الطبي.
 

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