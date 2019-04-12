video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركة التجارى الدولى تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:00 م
شركة التجارى الدولى تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 20.1%، وجاءت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.3%.
  
وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 616.9 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 324.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 311.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 278.98 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 226.3 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 198.1 مليون جنيه بنسبة 3.7%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 165.6 مليون جنيه، و 144 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.1%، 2.7% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "CIB" وإيديتا.. وتراجع حديد عز

البورصة: 47 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصه

البورصة المصرية




لا تفوتك
الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر

قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز

محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة