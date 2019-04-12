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شرطة التموين تحاصر الغشاشين.. تعرف على أخر ضرباتها ضد مافيا الأغذية الفاسدة

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:30 ص
شرطة التموين تحاصر الغشاشين.. تعرف على أخر ضرباتها ضد مافيا الأغذية الفاسدة أغذية فاسدة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة.

 

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 3 أطنان سلع فاسدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين مما يضر بصحتهم.

 

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار عدة أشهر، فى ضبط 744 ألفا و243 قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين، من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.


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