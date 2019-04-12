video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 08:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:01 ص
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيوله مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.
 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور" تناشد السائقين بالتزام تحويلات شارع جامعة الدول منعًا للزحام

المرور

حالة الطرقات

سيولة مروريه

ميادين القاهرة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة