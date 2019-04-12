video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا الديمقراطية: سلمنا 200 داعشى إلى العراق

الجمعة، 12 أبريل 2019 04:23 م
سوريا الديمقراطية: سلمنا 200 داعشى إلى العراق عناصر داعش
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت 200 من عناصر داعش للعراق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأسبوع الماضى، اعتقال عنصر بارز بتنظيم "داعش" الإرهابي، قاتل في سوريا وينتحل صفة ضابط استخبارات بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائه لعصابات داعش"، مشيرا إلى أن "الإرهابي قاتل في سوريا عام 2015 مع التنظيم، فضلا عن انتحاله لصفة ضابط استخبارات؛ لأخذ مبالغ مالية من ذوي الموقوفين متعهدا بالإفراج عن ذويهم".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال عنصرين من تنظيم داعش غرب بغداد

داعش: قتلنا 6 من قوات الجيش الليبى قرب سبها

داعش

العراق

سوريا

تنظيم داعش

الارهاب

الجيش العراقى

سوريا الديمقراطية

عتقال عناصر داعش




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة