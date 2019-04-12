سلطات المطار تحبط محاولة راكب فرنسى تهريب كيلو حشيش

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الإدارة الرابعة بجمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، من إحباط محاولة كمية من المواد المخدرة، بحوزة راكب فرنسى قادم من باريس.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة على طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، اشتبه أحمد سيد ابراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية فى أحد الركاب - فرنسى الجنسية - ومع تتبع تحركاته والأختام المدونة بجواز سفره اشتبه بوجود مواد مخدرة معه، فقام بإبلاغ أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على صالة التفتيش الذى أيد الاشتباه، وقام بتكليف عبدالرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب وتفتيش الراكب تفتيش ذاتى فقام بتفتيش الحقائب ثم تفتيش الراكب ذاتيا بمعرفة أحمد سيد ابراهيم صالح الذى عثر على كيلو جرام من مخدر الحشيش، وربع كيلو من مخدر الكوكايين حاول إخفاءهم حول جسده.

قام أسامه البحراوى مدير الإدارة بعرض الأمر على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، وجمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة، حيث وجهوا بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب وتحريز المضبوطات، وعرض الراكب على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.