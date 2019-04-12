سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو واقراص مخدرة بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار .

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " احمد.م.ال"42 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته 93 قرص مخدر وسلاح ابيض"مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عمر.ص.ح"23 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام و30 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "نجم.ال.م"25 عام عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ا"20 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.